Сразу шесть автомобилей столкнулись в Усть-Каменогорске

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло 23 сентября 2026 года в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz отмечает, что водитель Lada не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Honda и при его торможении допустил столкновение. В этот же момент от удара Honda водитель Toyota Camry въехал в Kia Sportage, а тот – в Toyota Ipsum, который протаранил впереди движущуюся Toyota Camry.

В пресс-службе Департамента полиции ВКО добавили, что в результате ДТП транспортным средствам причинен материальный ущерб. В отношении всех водителей составлены административные протоколы.

Ранее в Карасайском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. К счастью, в аварии никто не пострадал.