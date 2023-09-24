Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пьяный произвол: казахстанка потребовала наказать полицейского, в ДП назвали его самозванцем

Пьяный произвол: казахстанка потребовала наказать полицейского, в ДП назвали его самозванцем Фото: скриншот
Жительница Алматинской области рассказала, что 23 сентября 2023 года полицейский нагрубил ей, сел пьяным за руль и помогал другу скрыться с места ДТП. В ДП Алматинской области заявили, что фигурант дела – вовсе не полицейский, а самозванец, сообщает Zakon.kz.

Жительница села Жана-Куат Талгарского района Алматинской области обвинила полицейского в пьяном произволе. 

По ее словам, все началось с того, что она пожаловалась на пьяного соседа, который устроил шумную вечеринку, продолжавшуюся до утра. Несмотря на ее просьбы завершить этот беспорядок, мужчины не реагировали на нее.

"Позже утром я вышла из дома и попросила убрать машину, которая мешала мне выехать из моего двора. На это неизвестный мужчина грубо и с применением нецензурных выражений ответил, что их машина не мешает. Впоследствии на этом автомобиле уехал полицейский в нетрезвом состоянии. Прошу провести расследование и выяснить личность этого полицейского, а также возбудить дело против него", – рассказала женщина.

По ее словам, вождение в пьяном виде привело к ДТП. 

"Он разрешил другу управлять автомобилем, что в итоге привело к ДТП всего через несколько секунд. Позже он попытался сбежать с места ДТП, и соседи предприняли попытку его задержать", – добавила очевидец.

Правоохранители заявили, что мужчина, одетый в полицейскую форму, не является сотрудником Департамента полиции Алматинской области. 

1 апреля полицейского начальника Уральска обвинили во взяточничестве. Командира взвода батальона патрульной полиции заподозрили в получении взятки в размере 110 тысяч тенге. 

Читайте также

Ударил пассажира и убежал через окно: странного мужчину задержала полиция в Актобе
Ударил пассажира и убежал через окно: странного мужчину задержала полиция в Актобе
Женщину с ребенком сбили в пригороде Актау: накануне там убрали "зебру"
Женщину с ребенком сбили в пригороде Актау: накануне там убрали "зебру"
спасение
Отряд МЧС спас потерявшихся в горах Алматы подростков
Азат Жумаханов, Жанель Абдрахманова
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрономы предупредили землян о мощной магнитной бури
Впереди магнитная буря, как с ней справиться страдающим от мигрени и скачков давления
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления