Пьяный произвол: казахстанка потребовала наказать полицейского, в ДП назвали его самозванцем

Жительница Алматинской области рассказала, что 23 сентября 2023 года полицейский нагрубил ей, сел пьяным за руль и помогал другу скрыться с места ДТП. В ДП Алматинской области заявили, что фигурант дела – вовсе не полицейский, а самозванец, сообщает Zakon.kz.

Жительница села Жана-Куат Талгарского района Алматинской области обвинила полицейского в пьяном произволе.

По ее словам, все началось с того, что она пожаловалась на пьяного соседа, который устроил шумную вечеринку, продолжавшуюся до утра. Несмотря на ее просьбы завершить этот беспорядок, мужчины не реагировали на нее.

"Позже утром я вышла из дома и попросила убрать машину, которая мешала мне выехать из моего двора. На это неизвестный мужчина грубо и с применением нецензурных выражений ответил, что их машина не мешает. Впоследствии на этом автомобиле уехал полицейский в нетрезвом состоянии. Прошу провести расследование и выяснить личность этого полицейского, а также возбудить дело против него", – рассказала женщина.

По ее словам, вождение в пьяном виде привело к ДТП.

"Он разрешил другу управлять автомобилем, что в итоге привело к ДТП всего через несколько секунд. Позже он попытался сбежать с места ДТП, и соседи предприняли попытку его задержать", – добавила очевидец.

Правоохранители заявили, что мужчина, одетый в полицейскую форму, не является сотрудником Департамента полиции Алматинской области.

1 апреля полицейского начальника Уральска обвинили во взяточничестве. Командира взвода батальона патрульной полиции заподозрили в получении взятки в размере 110 тысяч тенге.