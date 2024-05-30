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Полицейские показали поведение "жертвы произвола"

Женщина напала на полицейского в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 15:56 Фото: ДП Алматинской области
В Талгарском районе Алматинской области полицейские выявили нарушение ПДД. Однако водитель Toyota Camry заявила о полицейском произволе, сообщает Zakon.kz,

Инцидент попал на камеру наблюдения. На кадрах женщина смахнула фуражку с головы полицейского и толкала его, грубо выражаясь.


Во время патрулирования инспектор заметил авто, которое было припарковано с нарушениями. Не обнаружив рядом владельца, патрульный изъял госномер, сообщили в полиции Алматинской области.

Пока сотрудник оформлял протокол на другого нарушителя, подошла хозяйка Toyota Camry.

"Автоледи, пытаясь избежать наказания, оказывала давление на стража правопорядка, накинулась на него, оскорбляя и выражаясь нецензурной бранью. Оформив на владелицу авто протокол, патрульный вернул ей номерной знак. Однако автоледи начала снимать видео, представляясь жертвой "полицейского произвола", – сообщили в ДП.

По данным ведомства, автоледи помимо нарушения ПДД привлекается к ответственности за оскорбление представителя власти.

Материал направлен в суд для принятия окончательного решения.

В Усть-Каменогорске мужчина тоже напал с кулаками на сотрудника полиции и получил условный срок.

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