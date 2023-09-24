Ударил пассажира и убежал через окно: странного мужчину задержала полиция в Актобе

40-летний житель Актобе устроил дебош в автобусе, где напал на одного из пассажиров. Люди испугались и попытались задержать странного мужчину, однако тот убежал через окно. Теперь ему грозит штраф, сообщает Zakon.kz.

Видео со странным поведением жителя Актобе обсуждают в Сети.

Как сообщили очевидцы, конфликт в автобусе произошел 22 сентября. Мужчина по неизвестной причине напал на другого пассажира. Свидетели происшествия вызвали полицию и пытались задержать дебошира, заблокировав двери автобуса.



Однако судя по кадрам, мужчина не нашел другого выхода кроме как убежать через окно.

Полиция установила личность героя видеоролика. Им оказался 40-летний житель Актобе. Полиция распространила видео с его извинениями.

В отношении ведется досудебное расследование по статье 293 часть 1 УК РК "Хулиганство".

Дебош в самолете накануне устроил пьяный казахстанец, летевший на борту авиарейса Алматы – Актау. Он был пьян, нецензурно выражался и не подчинялся требованиям экипажа, а при задержании оказал сопротивление полиции. Мужчину оштрафовали по четырем административным статьям.