В Алматы тушат крупный пожар по ул. Брусиловского

В Алматы горят два частных дома и строительный магазин по ул. Брусиловского между ул. Толе би и Абая, напротив ЖК "Алтын Булак", сообщает Zakon.kz.

Очевидцы говорят, что несколько пожарных расчетов приехало на место возгорания.

Сейчас идет разбор горящей крыши здания на Брусиловского, 118. Предположительно, отсюда пламя перекинулось на дома № 120 и 122. По неподтвержденным данным, в пожаре мог пострадать пожарный.

Движение полностью перекрыто. Идет локализация пожара.

Во дворе частного дома замечена сгоревшая спецтехника. Это кара для погрузки тяжелых грузов с поддонами.

Причины возгорания, площадь и т.д. пока неизвестны.

Фото: Zakon.kz

Другие подробности будут позже.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее мы сообщали о крупном пожаре в Таразе в школе, где идет ремонт. Во время пожара две девушки из строительной бригады, спасаясь от огня, выпрыгнули с третьего этажа. Сейчас обе в реанимации с многочисленными переломами.