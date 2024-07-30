В чем подозревают главу резервата "Ертіс орманы", рассказал министр экологии

Фото: pixabay

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 30 июля 2024 года прокомментировал информацию Антикоррупционной службы о том, что руководитель резервата "Ертіс орманы" подозревается по взяточничестве, сообщает Zakon.kz.

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