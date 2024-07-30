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В чем подозревают главу резервата "Ертіс орманы", рассказал министр экологии

В чем подозревают главу резервата "Ертіс орманы", рассказал министр экологии, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 12:52 Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 30 июля 2024 года прокомментировал информацию Антикоррупционной службы о том, что руководитель резервата "Ертіс орманы" подозревается по взяточничестве, сообщает Zakon.kz.

По его данным, по резервату "Семей орманы" дело передали, задержан директор.

"Также завершены следственные мероприятия по "Ертіс орманы", ст. 188 (подразумевает собой тайное хищение чужого имущества. Наказание – от штрафа до лишения свободы до трех лет с конфискацией имущества. – Прим. ред.) Ведется досудебное расследование, дождемся окончательного завершения следственных мероприятий", – заявил Ерлан Нысанбаев.

Он отметил, что в министерстве проводятся плановые проверки.

"Данный факт был обнаружен. Это результат, так сказать, кропотливой работы следственных органов. Нужно отметить, что мы проводим также внутреннюю проверку министерства резерватов "Семей орманы" и "Ертіс орманы", – резюмировал Ерлан Нысанбаев.

6 февраля 2024 года стало известно, что Антикоррупционной службой по Павлодарской области установлены факты взяточничества со стороны руководителя Государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы".

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