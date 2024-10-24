Что известно о пожарных, пострадавших при тушении огня в Карагандинской области

Четверо пожарных Карагандинской области, пострадавших 6 октября при тушении степного пожара, идут на поправку, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил в Мажилисе 24 октября 2024 года вице-министр ЧС Кеген Турсынбаев, по факту гибели пожарного возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.

"Что касается наших пострадавших спасателей, у них состояние стабильное, идут на поправку. И у одного гражданского, который сам в зоне поражения оказался, спасая свой скот, состояние стабильно тяжелое", – сказал Кеген Турсынбаев.

Он добавил, что по факту гибели сотрудника МЧС проведет внутренние расследование. В случае ошибок со стороны сотрудников, руководителей будут приняты соответствующие меры.

6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области загорелась сухая трава. Позже огонь перекинулся на Павлодарскую область и охватил не покрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка.

7 октября МЧС сообщило, что во время тушения пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хайрат Хали, еще четверо человек пострадали.