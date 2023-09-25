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Школьник впал в кому после падения с лестницы в Астане

реанимаиц я Фото: pixabay
В школе-гимназии №14 Астаны случился несчастный случай: ребенок впал в кому после падения между лестничными пролетами. Мальчика перевели из отделения реанимации, но ребенок может ослепнуть, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает фонд "Не молчи", мальчика доставили в реанимацию, где за его жизнь боролись три дня. Ему диагностировали черепно-мозговую травму, переломы решетчатых и лобных костей, пневмацефалию, отек глазницы и периорбитальный отек.

В школе №14 нет нормальных перил, он рухнул просто между пролетами. Скорая ехала долго. Как обычно, камеры, установленные между этажами, не работали. Сейчас мальчику срочно нужна операция, которую не делают в Казахстане, только в Турции. Он теряет зрение из-за травм головы, — сообщила Тансари.

Правозащитница утверждает, что директор школы пытается избежать ответственности и надеется на административный штраф. Однако Дина Тансари призывает привлечь руководство школы по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего гражданина".

В Астане 7 августа 2023 года школьника насмерть придавило футбольными воротами. Металлическая конструкция упала на голову ребенка, в результате чего он скончался на месте

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