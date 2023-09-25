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Директора школы в Астане могут призвать к ответу после падения ребенка с лестницы

Руководство школы в Астане могут наказать за падение ребенка с лестницы Фото: pixabay
Управление образования Астаны прокомментировало громкий инцидент в столичной школе-гимназии №14 и уточнило детали происшествия, сообщает Zakon.kz.

Как сообщал ранее фонд "Не молчи", в школе-гимназии №14 Астаны произошел несчастный случай: один из учеников упал с лестницы, получил тяжелые травмы и может лишиться зрения. Утверждалось, что мальчик якобы впал в кому.

В управлении образования Астаны утром 25 сентября сообщили, что инцидент действительно произошел в школе-гимназии №14. Учащийся упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. Он сообщил, что его толкнул одноклассник.

"На место незамедлительно вызвали скорую помощь. Ребенок находится в детской городской больнице. В сознании, состояние стабильное. В коме не был", – рассказали в столичном управлении образования.

В управлении подчеркнули, что перила на лестницах в школе есть. Но руководство школы после этого инцидента могут привлечь к ответственности, поскольку педагоги не проконтролировали поведение учеников. 

"Управление образования рассматривает вопрос о принятии мер в отношении директора школы", – говорится в сообщении.

Пострадавшему мальчику продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

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