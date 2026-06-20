Артиллерийские снаряды нашел у себя в сарае житель Актюбинской области

Житель Актюбинской области на территории своего дома во время уборки обнаружил шесть артиллерийских снарядов, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Актюбинской области, в Шалкарском районе местный житель в заброшенном сарае во время уборки хозяйственной территории наткнулся на опасное оружие. О находке он сразу доложил в органы внутренних дел.

"Сотрудники полиции изъяли боеприпасы и приняли необходимые меры для обеспечения безопасности. По результатам рассмотрения материалов за добровольную сдачу опасных предметов гражданину будет выплачено денежное вознаграждение в размере 181 950 тенге". ДП Актюбинской области

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Полицейские призывают казахстанцев при обнаружении оружия, боеприпасов, снарядов или иных потенциально опасных предметов незамедлительно сообщать об этом в органы внутренних дел по телефону "102". Не следует прикасаться к находке, переносить ее или пытаться самостоятельно определить ее состояние, так как это может представлять угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Ранее в Актобе полицейские пресекли деятельность предполагаемого интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотические вещества, оружие и боеприпасы.