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Общество

Артиллерийские снаряды нашел у себя в сарае житель Актюбинской области

снаряд, оружие, стол , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 10:38 Фото: instagram/polisia_aqtobe
Житель Актюбинской области на территории своего дома во время уборки обнаружил шесть артиллерийских снарядов, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Актюбинской области, в Шалкарском районе местный житель в заброшенном сарае во время уборки хозяйственной территории наткнулся на опасное оружие. О находке он сразу доложил в органы внутренних дел.

"Сотрудники полиции изъяли боеприпасы и приняли необходимые меры для обеспечения безопасности. По результатам рассмотрения материалов за добровольную сдачу опасных предметов гражданину будет выплачено денежное вознаграждение в размере 181 950 тенге".ДП Актюбинской области

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Полицейские призывают казахстанцев при обнаружении оружия, боеприпасов, снарядов или иных потенциально опасных предметов незамедлительно сообщать об этом в органы внутренних дел по телефону "102". Не следует прикасаться к находке, переносить ее или пытаться самостоятельно определить ее состояние, так как это может представлять угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Ранее в Актобе полицейские пресекли деятельность предполагаемого интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотические вещества, оружие и боеприпасы.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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