Подросток за рулем сбил детей в Алматинской области: полицию обвиняют в бездействии

Ученик 10 класса 21 сентября 2023 года на полном ходу сбил пятерых школьниц. Жители села Нарынкол в Алматинской области заявили, что в ДТП виновен не только подросток, но и полиция, якобы стражи порядка должны следить за безопасностью, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "31 канал", подросток на легковушке, едва не столкнувшись с велосипедистом, выехал на бордюр, где и сбил школьниц. Девочек отбросило на несколько метров, а машина предварительно врезалась в бетонные блоки. Одна из пострадавших осталась придавленной под колесами машины. Но больше всего пострадала 15-летняя Дамира.

"Моя девочка до сих пор в ужасном состоянии. Судьба того подростка нам пока не интересна. Заявление не писали, все наши мысли только о нашей девочке. Практически у всех поломаны руки и ноги. К счастью, никто не погиб". Мать пострадавшей Роза Накысбек

Местные жители крайне возмущены, что для пострадавшей не смогли организовать борт санавиации. Недовольны жители и состоянием больницы. Кроме того, подвергли критике и работу полиции.





"Почему несовершеннолетний оказался за рулем? Стало быть, полиция плохо работает! Они же должны делать рейды. Они должны пресекать подобные факты, чтобы трагедии не было". Жительница села Гульжамал Карабалина

Выяснилось, что подросток, сбивший девочек, — сирота. Дядя школьника принес извинения всем родственникам пострадавших.

"Мы приносим извинения всем девочкам и их родственникам. Нам искренне жаль. Касательно моего племянника, я его не защищаю, он виноват. Какое наказание примут в отношении него, мы не будем протестовать. Он должен уметь отвечать за свои поступки", – говорит дядя виновника ДТП Алибек Кузимбеков.

Подростка не арестовали, потому что он несовершеннолетний. Данный факт был зарегистрирован по статье 345 части 2 УК РК.

22 сентября в социальных сетях появилось видео, как ученик 10 класса на полном ходу сбил на Subaru пятерых школьников, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии.