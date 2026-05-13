Происшествия

Школьники на машине сбили ребенка и пытались скрыть ДТП в Алматинской области

Фото: pexels
В Алматинской области автомобиль сбил 12-летнего ребенка. Инцидент произошел в селе Тургень, в салоне автомобиля находились пятеро учеников 11 класса, передает Zakon.kz.

Об этом 13 мая 2026 года сообщает телеканал Astana TV. На кадрах видео заметно, как юноши уводят мальчика в сторону школы. Один из них уезжает с места ДТП, чтобы спрятать транспортное средство.

По словам родственников пострадавшего, ребенка удерживали около 30-40 минут, угрожали и требовали никому не рассказывать о случившемся. После этого они вместе пришли в школу и отвели мальчика к учителю, сообщив, что его сбил мопед.

По данным полиции, несовершеннолетний водитель установлен и привлечен к ответственности. Кроме того, к его родителям также были приняты меры по двум статьям. Действия остальных участников происшествия будут проверяться в рамках дела.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Окончательное процессуальное решение будет принято после получения медицинского заключения и выписки пострадавшего из больницы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан". Ернар Сайдильдин, Официальный представитель Департамента полиции Алматинской области

Ранее сообщалось, что в индустриальной зоне Алматы произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes, который, предположительно, участвовал в уличных гонках. Со слов очевидцев, водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и опрокинулась.

Канат Болысбек
