Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира
В ночь на 27 сентября по улице Саина, по верху развязки, водитель Volkswagen Polo, двигаясь с западном направлении, совершил аварию. По невыясненным причинам, водитель не справился с управлением автомобилем.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате машина вылетела с проезжей части и оказалась на тротуаре, перелетев, при этом, арык на обочине.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
После этого автомобиль совершил кувырок через крышу и вновь встал на колеса.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Во время кульбита легковой автомобиль снес дорожный знак и растущее рядом дерево.
Фото: Zakon.kz
В аварии пострадали две пассажирки авто, их с места происшествия госпитализировали в ближайшую больницу.
Фото: Zakon.kz
Водитель, до приезда полицейских, попытался увезти авто с места аварии и вызывал эвакуатор, но скрыть следы не удалось.
Автомобиль сотрудники полиции отправили на штрафстоянку и выясняют все обстоятельства случившегося.
Несколькими часами ранее в центре Алматы внедорожник Mercedes врезался в автопоезд.