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Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира

Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира Фото: Zakon.kz
Водитель легковушки Volkswagen Polo не справился с управлением авто и допустил аварию. Автомобиль вылетел с проезжей части, перескочил арык и кувыркнулся на тротуаре. С места ДТП госпитализировали двух пассажиров, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 27 сентября по улице Саина, по верху развязки, водитель Volkswagen Polo, двигаясь с западном направлении, совершил аварию. По невыясненным причинам, водитель не справился с управлением автомобилем.


Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира

Фото: Zakon.kz


Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира

Фото: Zakon.kz


Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира

Фото: Zakon.kz


В результате машина вылетела с проезжей части и оказалась на тротуаре, перелетев, при этом, арык на обочине.


Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира

Фото: Zakon.kz


Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира

Фото: Zakon.kz


Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира

Фото: Zakon.kz


После этого автомобиль совершил кувырок через крышу и вновь встал на колеса.


Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира

Фото: Zakon.kz


Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира

Фото: Zakon.kz


Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира

Фото: Zakon.kz


Во время кульбита легковой автомобиль снес дорожный знак и растущее рядом дерево.


Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира

Фото: Zakon.kz


В аварии пострадали две пассажирки авто, их с места происшествия госпитализировали в ближайшую больницу.


Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира

Фото: Zakon.kz


Водитель, до приезда полицейских, попытался увезти авто с места аварии и вызывал эвакуатор, но скрыть следы не удалось.

Автомобиль сотрудники полиции отправили на штрафстоянку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Несколькими часами ранее в центре Алматы внедорожник Mercedes врезался в автопоезд.

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