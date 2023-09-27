Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира

Водитель легковушки Volkswagen Polo не справился с управлением авто и допустил аварию. Автомобиль вылетел с проезжей части, перескочил арык и кувыркнулся на тротуаре. С места ДТП госпитализировали двух пассажиров, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 27 сентября по улице Саина, по верху развязки, водитель Volkswagen Polo, двигаясь с западном направлении, совершил аварию. По невыясненным причинам, водитель не справился с управлением автомобилем.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





В результате машина вылетела с проезжей части и оказалась на тротуаре, перелетев, при этом, арык на обочине.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





После этого автомобиль совершил кувырок через крышу и вновь встал на колеса.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Во время кульбита легковой автомобиль снес дорожный знак и растущее рядом дерево.





Фото: Zakon.kz





В аварии пострадали две пассажирки авто, их с места происшествия госпитализировали в ближайшую больницу.





Фото: Zakon.kz





Водитель, до приезда полицейских, попытался увезти авто с места аварии и вызывал эвакуатор, но скрыть следы не удалось.

Автомобиль сотрудники полиции отправили на штрафстоянку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Несколькими часами ранее в центре Алматы внедорожник Mercedes врезался в автопоезд.