Житель Экибастуза кочергой избил жену
Семейная ссора обернулась серьезными травмами для супруги скотника одного из крестьянских хозяйств из Экибастуза. Мужчина избил жену металлическим прутом, за что предстал в последствии перед судом, передает Pavlodarnews.
К слову, во время судебных разбирательств мужчина раскаялся в содеянном. Суд учел это, так же, как и преклонный возраст подсудимого и отсутствие материальных и моральных взысканий со стороны потерпевшей.
Экибастузца признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд вынес решение о тюремном сроке в полтора года, которые мужчина проведет в учреждении минимальной безопасности.
Накануне стало известно, что в Алматы отчим избил четырехлетнего мальчика, который скончался от полученных травм.