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Житель Экибастуза кочергой избил жену

Житель Экибастуза кочергой избил жену Фото: pixabay
59-летний житель Экибастуза во время ссоры схватил кочергу и ударил супругу сначала по голове, затем несколько раз по ногам. Суд приговорил его к условному сроку, сообщает Zakon.kz.

Семейная ссора обернулась серьезными травмами для супруги скотника одного из крестьянских хозяйств из Экибастуза. Мужчина избил жену металлическим прутом, за что предстал в последствии перед судом, передает Pavlodarnews.

К слову, во время судебных разбирательств мужчина раскаялся в содеянном. Суд учел это, так же, как и преклонный возраст подсудимого и отсутствие материальных и моральных взысканий со стороны потерпевшей.

Экибастузца признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд вынес решение о тюремном сроке в полтора года, которые мужчина проведет в учреждении минимальной безопасности.

Накануне стало известно, что в Алматы отчим избил четырехлетнего мальчика, который скончался от полученных травм.

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