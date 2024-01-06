Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Житель Рудного "прокатил" полицейского на капоте: его приговорили к условному сроку

полицейский на капоте Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
Жителя Рудного приговорили к условному сроку за умышленный наезд на полицейского, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще в декабре 2023 года.

Материал по теме

"Прокатившему" полицейского на капоте жителю Рудного грозит четыре года колонии

Тогда водитель Toyota остановился под знаком "Парковка для инвалидов". Нарушение заметил патрульный, который сделал водителю замечание. Но житель Рудного отреагировал на требования полицейского агрессивно и отказался их выполнять. Мужчина попытался уехать, и сотрудник полиции встал на пути автомобиля. Несмотря на это, автомобилист не затормозил, а наехал на патрульного и протащил его на капоте около 50 метров. После этого водитель резко остановил машину, сбросив полицейского с капота, и поспешил покинуть место инцидента.

А уже сегодня, 6 января 2024 года, стало известно, что рудничанина привлекли к уголовной ответственности за умышленный наезд на полицейского

"Водитель признан виновным в насильственных действиях в отношении представителя власти. Судом ему назначено 2 года ограничения свободы, с установлением пробационного контроля", – говорится в сообщении ДП Костанайской области.

Читайте также

Метель, гололед и туман: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 7 января
Анастасия Московчук
Костанайская область Рудный
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фото: Instagram/_agentgirl_
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен
Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: