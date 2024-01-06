Житель Рудного "прокатил" полицейского на капоте: его приговорили к условному сроку

Жителя Рудного приговорили к условному сроку за умышленный наезд на полицейского, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще в декабре 2023 года.

Материал по теме "Прокатившему" полицейского на капоте жителю Рудного грозит четыре года колонии

Тогда водитель Toyota остановился под знаком "Парковка для инвалидов". Нарушение заметил патрульный, который сделал водителю замечание. Но житель Рудного отреагировал на требования полицейского агрессивно и отказался их выполнять. Мужчина попытался уехать, и сотрудник полиции встал на пути автомобиля. Несмотря на это, автомобилист не затормозил, а наехал на патрульного и протащил его на капоте около 50 метров. После этого водитель резко остановил машину, сбросив полицейского с капота, и поспешил покинуть место инцидента.

А уже сегодня, 6 января 2024 года, стало известно, что рудничанина привлекли к уголовной ответственности за умышленный наезд на полицейского