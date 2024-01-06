Житель Рудного "прокатил" полицейского на капоте: его приговорили к условному сроку
Инцидент произошел еще в декабре 2023 года.
Тогда водитель Toyota остановился под знаком "Парковка для инвалидов". Нарушение заметил патрульный, который сделал водителю замечание. Но житель Рудного отреагировал на требования полицейского агрессивно и отказался их выполнять. Мужчина попытался уехать, и сотрудник полиции встал на пути автомобиля. Несмотря на это, автомобилист не затормозил, а наехал на патрульного и протащил его на капоте около 50 метров. После этого водитель резко остановил машину, сбросив полицейского с капота, и поспешил покинуть место инцидента.
А уже сегодня, 6 января 2024 года, стало известно, что рудничанина привлекли к уголовной ответственности за умышленный наезд на полицейского
"Водитель признан виновным в насильственных действиях в отношении представителя власти. Судом ему назначено 2 года ограничения свободы, с установлением пробационного контроля", – говорится в сообщении ДП Костанайской области.