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Пьяный подросток сообщил о бомбе в ТЦ Петропавловска

Пьяный подросток сообщил о бомбе в ТЦ Петропавловска Фото: pixabay
Сообщение о заложенной в крупном торговом центре бомбе поступило в полицию по телефону. Оперативники установили подозреваемого, 16-летнего подростка в алкогольном опьянении, сообщает Zakon.kz.

Телефонный звонок в полицию Петропавловска поднял на ноги все спецслужбы, из здания торгового центра, в котором якобы находилось взрывное устройство, эвакуировали персонал и посетителей. Специалисты на месте не обнаружили признаки устройств, способных взорвать здание, передает Петропавловск.news.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в данном преступлении сотрудники полиции установили несовершеннолетнего горожанина. Согласно медосвидетельствованию 16-летний подросток находился в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в полиции.

Ложный вызов зарегистрировали в реестре по статье 273 УК РК, "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Аналогичный случай произошел в Караганде: школьница сообщила о заложенной в торговом центре бомбе после ссоры с подругой.

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