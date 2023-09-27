Вывезти краснокнижных соколов из Казахстана пыталась международная группировка

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Атырау задержали международную группировку, которая готовилась вывезти за пределы Казахстана краснокнижных соколов-балобанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

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