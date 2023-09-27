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Вывезти краснокнижных соколов из Казахстана пыталась международная группировка

Вывезти краснокнижных соколов пыталась международная группировка Фото: пресс-служба КНБ РК
В Атырау задержали международную группировку, которая готовилась вывезти за пределы Казахстана краснокнижных соколов-балобанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Спецоперация по задержанию членов банды проходила в аэропорту Атырау. При задержании были изъяты 28 соколов-балобанов, которых незаконным путем пытались вывезти за границу.


Вывезти краснокнижных соколов пыталась международная группировка

Фото: пресс-служба КНБ РК


"В ходе обыска по месту жительства одного из организаторов обнаружена специально оборудованная комната для содержания соколов-балобанов, медицинские препараты для их усыпления". Пресс-служба КНБ


Вывезти краснокнижных соколов пыталась международная группировка

Фото: пресс-служба КНБ РК


Сумма ущерба превышает 200 миллионов тенге, заведено уголовное дело.

Ранее стало известно, что из России в Казахстан пытались провезти восемь особо ценных птиц контрабандным путем.

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