Из России в Казахстан пытались вывезти восемь особо ценных птиц
Фото: pixabay
Прокуратура Омской области заявила о том, что трое мужчин пытались вывезти 8 особо ценных краснокнижных птиц из России в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Как пишут "Вести", соколов они приобрели в Хакасии. Перевозили пернатых в специально оборудованном тайнике в автомобиле Renault Logan. Подозреваемых задержали во время пересечения границы РФ. Все трое арестованы.
Ранее сообщалось, что больше 2500 редких птиц выпустили на волю в Казахстане.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript