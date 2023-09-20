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Из России в Казахстан пытались вывезти восемь особо ценных птиц

попытка провоза Фото: pixabay
Прокуратура Омской области заявила о том, что трое мужчин пытались вывезти 8 особо ценных краснокнижных птиц из России в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Вести", соколов они приобрели в Хакасии. Перевозили пернатых в специально оборудованном тайнике в автомобиле Renault Logan. Подозреваемых задержали во время пересечения границы РФ. Все трое арестованы.


Ранее сообщалось, что больше 2500 редких птиц выпустили на волю в Казахстане.

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