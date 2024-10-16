Краснокнижных соколов нашли дома у жителя Кызылординской области

По подозрению в незаконном отлове краснокнижных соколов задержан житель Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, мужчина был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками департамента полиции Кызылординской области совместно с инспекторами Кызылординского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" при координации прокуратуры.

Фото: polisia.kz

"Задержанный занимался незаконным отловом соколов, занесенных в Красную книгу Казахстана с целью продажи их за границу. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты две птицы, похожие на сокола. Они переданы в зоологический парк Шымкента", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что почему соколы становятся добычей браконьеров.