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Законодательство РК

Краснокнижных соколов нашли дома у жителя Кызылординской области

Крснокнижных соколов нашли в квартире жителя Кызылорды, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 20:11 Фото: polisia.kz
По подозрению в незаконном отлове краснокнижных соколов задержан житель Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, мужчина был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками департамента полиции Кызылординской области совместно с инспекторами Кызылординского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" при координации прокуратуры.

полицейские нашли краснокнижных соколов в квартире жителя Кызылорды, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 20:11

Фото: polisia.kz

"Задержанный занимался незаконным отловом соколов, занесенных в Красную книгу Казахстана с целью продажи их за границу. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты две птицы, похожие на сокола. Они переданы в зоологический парк Шымкента", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что почему соколы становятся добычей браконьеров.

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