Краснокнижных соколов нашли дома у жителя Кызылординской области
Фото: polisia.kz
По подозрению в незаконном отлове краснокнижных соколов задержан житель Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МВД РК, мужчина был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками департамента полиции Кызылординской области совместно с инспекторами Кызылординского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" при координации прокуратуры.
Фото: polisia.kz
"Задержанный занимался незаконным отловом соколов, занесенных в Красную книгу Казахстана с целью продажи их за границу. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты две птицы, похожие на сокола. Они переданы в зоологический парк Шымкента", – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что почему соколы становятся добычей браконьеров.
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