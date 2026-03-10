380 казахстанцев стали жертвами криптовалютной пирамиды

Столичным Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 10 марта 2026 года, раскрыли в пресс-службе агентства:

"Организатор, представляясь представителем чилийской компании Sirius Energy, убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии. Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов".

Для привлечения вкладчиков, по данным АФМ, подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась.

"В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды. Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами. С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест", – проинформировали в пресс-службе агентства.

Иная информация, как отметили в АФМ, в интересах следствия не разглашается.

