События

380 казахстанцев стали жертвами криптовалютной пирамиды

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 16:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Столичным Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 10 марта 2026 года, раскрыли в пресс-службе агентства:

"Организатор, представляясь представителем чилийской компании Sirius Energy, убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии. Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов".

Для привлечения вкладчиков, по данным АФМ, подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась.

"В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды. Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами. С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест", – проинформировали в пресс-службе агентства.

Иная информация, как отметили в АФМ, в интересах следствия не разглашается.

5 марта 2026 года стало известно, что Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). В агентстве рассказали, что сумма причиненного ущерба составила 66 млн тенге.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
