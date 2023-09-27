В ТОО "ГПК Казфосфат" пресечено хищение топлива в крупном размере

С марта по август 2023 года Департаментом полиции Жамбылской области проводилась операция по расследованию фактов хищения дизельного топлива группой лиц, предположительно, на крупных предприятиях Жанатаса.

В рамках данной операции, 26 сентября 2023 года сотрудниками УБОП, СУ и УТВ ДП Жамбылской области был задержан гражданин Т. В результате проведенного обыска по месту жительства гражданина Т. были обнаружены и изъяты: дизельное топливо объемом 10 тонн, оборудование для перекачивания ГСМ, обрез гладкоствольного ружья 12 калибра.



При предъявлении выявленных фактов подозреваемый дал признательные показания. На базе показаний были выявлены и задержаны соучастники, работники "ГПК Казфосфат", непосредственные исполнители хищения топлива из спецтранспорта предприятия:, водитель грузовой автомашины "БелАЗ", водитель бульдозера, водитель грузовой автомашины "БелАЗ".

Согласно внешнему аудиторскому заключению, в "ГПК Казфосфат" в период январь-май 2023 года общая сумма ущерба от недостачи ГСМ составила 84,3 млн тг.

Кроме того, как стало известно, вышеуказанные лица неоднократно ранее стремились к дестабилизации обстановки на предприятии – подстрекали коллектив к массовым выступлениям, саботажу производственных процессов, требуя назначения собственных кандидатов на руководящие позиции с целью беспрепятственного продолжения хищений ГСМ.

Так, после освобождения подозреваемых под подписку о невыезде данные лица собрали около 30 человек из числа коллектива предприятия и организовали демонстрацию недовольства. После этого они организовали уже 70 человек.

Протестующие требовали, чтобы "ГПК Казфосфат" оказал давление на правоохранительные органы с целью прекращения уголовных дел в отношении задержанных водителей. В случае отказа протестующие грозились саботировать работу предприятия - не выйти на работу на следующий день, привлечь к протесту большее число работников, обратиться в СМИ, в различные органы власти и т.д.

В этом отношении позиция руководства предприятия однозначна и ясна: всяческие попытки повлиять на следствие являются незаконными. Более того, руководство компании будет оказывать максимальное содействие правоохранительным органам в целях прекращения хищений.

Компания "ГКП Казфосфат" считает, что данную ситуацию следует органам власти взять на особый контроль ввиду того, что вовлеченные в хищения лица не только подрывают производственную деятельность градообразующего предприятия, но и способствуют расшатыванию общественной обстановки в Жанатасе и в целом в регионе.

Вместе с этим "Касфосфат" убедительно призывает представителей масс-медиа не распространять неподтвержденную информацию, домыслы и сведения, несоответствующие действительности, а использовать данные из официальных источников.