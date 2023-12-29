КНБ задержал радикала в Абайской области
Фото: gov.kz
29 декабря 2023 года Комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержали жителя Абайской области, сообщает Zakon.kz.
В сообщении ведомства сказано, что его подозревают в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей.
"В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.
В сентябре 2023 года КНБ заявлял о задержании религиозного радикала на западе Казахстана.
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