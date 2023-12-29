КНБ задержал радикала в Абайской области

29 декабря 2023 года Комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержали жителя Абайской области, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства сказано, что его подозревают в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей.

"В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса". Пресс-служба КНБ

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

В сентябре 2023 года КНБ заявлял о задержании религиозного радикала на западе Казахстана.