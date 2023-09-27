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Эффектное видео обыска в филиале "Правительства для граждан" обсуждают в Казнете

Эффектное видео обыска в филиале "Правительства для граждан" обсуждают в Казнете Фото: скриншот видео
27 сентября 2023 года в социальных сетях появилось эффектное видео обыска в филиале "Правительства для граждан", сообщает Zakon.kz.

Ролики опубликовали в Telegram-канале kozachkow.

Среди пользователей Казнета в комментариях началось активное обсуждение. Если одни выдвигали свои версии происходящего, то другие оценили действия сотрудников спецназа:

  • "Что там происходит?"
  • "Почему мне так смешно".
  • "Индийское кино отдыхает".
  • "Как будто там террорист сидит".
  • "В их глазах это выглядело красивее".
  • "Турникеты в Шыме крепче, чем двери".
  • "Охранник вместе с турникетом в шоке, конечно".
  • "Зачем двери деревянные ломать, еще и с топором ходят".
  • "Это действительно выглядит смешно, особенно как сломали дверь, а там никого нет".
  • "Хотели как в фильме, но не додумались узнать, на рабочем ли месте он. А как нога в двери застряла".

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"1 сентября текущего года сотрудниками Департамента Комитета национальной безопасности РК (ДКНБ) был произведен обыск в филиале госкорпорации по городу Шымкент. В ходе обыска был изъят ряд земельно-кадастровых дел, в рамках проводимого досудебного расследования по незаконному перемещению границ земельных участков".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

В "Правительстве для граждан" отметили, что на сегодняшний день разъяснений от ДКНБ по вышеуказанным мероприятиям в адрес госкорпорации не предоставлено.

"В связи с этим, сообщаем, что за подробной информацией необходимо обращаться в вышеуказанные государственные органы", – добавили в пресс-службе госкорпорации.

Также корреспондент Zakon.kz обратился за дополнительным комментарием в пресс-службу Комитета нацбезопасности РК.

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