Эффектное видео обыска в филиале "Правительства для граждан" обсуждают в Казнете

27 сентября 2023 года в социальных сетях появилось эффектное видео обыска в филиале "Правительства для граждан", сообщает Zakon.kz.

Ролики опубликовали в Telegram-канале kozachkow.

Среди пользователей Казнета в комментариях началось активное обсуждение. Если одни выдвигали свои версии происходящего, то другие оценили действия сотрудников спецназа:

"Что там происходит?"

"Почему мне так смешно".

"Индийское кино отдыхает".

"Как будто там террорист сидит".

"В их глазах это выглядело красивее".

"Турникеты в Шыме крепче, чем двери".

"Охранник вместе с турникетом в шоке, конечно".

"Зачем двери деревянные ломать, еще и с топором ходят".

"Это действительно выглядит смешно, особенно как сломали дверь, а там никого нет".

"Хотели как в фильме, но не додумались узнать, на рабочем ли месте он. А как нога в двери застряла".

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"1 сентября текущего года сотрудниками Департамента Комитета национальной безопасности РК (ДКНБ) был произведен обыск в филиале госкорпорации по городу Шымкент. В ходе обыска был изъят ряд земельно-кадастровых дел, в рамках проводимого досудебного расследования по незаконному перемещению границ земельных участков". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

В "Правительстве для граждан" отметили, что на сегодняшний день разъяснений от ДКНБ по вышеуказанным мероприятиям в адрес госкорпорации не предоставлено.

"В связи с этим, сообщаем, что за подробной информацией необходимо обращаться в вышеуказанные государственные органы", – добавили в пресс-службе госкорпорации.

Также корреспондент Zakon.kz обратился за дополнительным комментарием в пресс-службу Комитета нацбезопасности РК.

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