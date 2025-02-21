Лишение свободы грозит алматинцу за "игры в шпионов"

В Алматы сотрудники полиции задержали мужчину со шпионской техникой, сообщает Zakon.kz.

Его вычислили сотрудники алматинского "Киберпола" в рамках операции "Anтifraud".

"Пресечена продажа, предположительно, специального технического средства для негласного получения аудио- и видеозаписей. Задержан 26-летний житель Алматинской области, который реализовал шпионскую технику в виде авторучки с функцией скрытой аудио- и видеофиксации. Кроме того, при осмотре рабочего места подозреваемого были обнаружены и изъяты еще несколько таких же ручек, камера на магните и лампочка со скрытой видеокамерой", – рассказал начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

По факту незаконного изготовления, производства, приобретения, сбыта или использования специальных технических средств негласного получения информации в УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Данное правонарушение влечет наказание вплоть до лишения свободы на два года.

Ранее в поле зрения полиции в Алматы попал молодой иностранец, снимавший в городе квартиру. Оказалось, что он из Алматы тайно поставлял наркотики в Шымкент.