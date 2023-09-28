В Казахстане планируют ужесточить ответственность за грубые и неоднократные нарушения ПДД

Ответственность за грубые и неоднократные нарушения правил дорожного движения планируют ужесточить в Казахстане. Об этом стало известно на заседании Координационного совета РК, которое прошло 28 сентября 2023 года под председательством генпрокурора Берика Асылова, сообщает Zakon.kz.

В ходе обсуждения отмечено, что за последние пять лет в стране зарегистрировано 75 тыс. ДТП, в которых пострадали почти 100 тыс. человек.

"Четверть аварий произошло в результате превышения скоростного режима. Также ДТП совершались из-за нарушений правил дорожного движения, в том числе вождения в состоянии алкогольного опьянения, бесконтрольного выпаса скота. Нередко сами пешеходы становятся виновниками транспортных происшествий. Только в этом году по этой причине совершено 233 ДТП, где погибли 40 человек и получили различные травмы 155", – говорится в сообщении.

Фото: gov.kz

Ситуация усугубляется ненадлежащей дорожной инфраструктурой, особенно на загородных трассах, некачественными дорогами и нелегальными перевозками пассажиров.

К примеру, за длительное время реконструкции участка трассы Караганда – Балхаш (протяженностью 362 км) с 2019 года там произошло 99 ДТП.

"В рамках реализации поручений главы государства необходимо принять комплексные меры по обеспечению дорожной безопасности. Совместно повышать дисциплину вождения, соблюдать принцип нулевой терпимости к любым правонарушениям", – отметил Берик Асылов.

Фото: gov.kz

По итогам обсуждения:

акимам регионов совместно с профильными министерствами предложено проработать вопросы строительства дополнительных пешеходных переходов, обеспечить установку необходимых дорожных знаков, расширение сети автоматических камер фиксации дорожных правонарушений. Особое внимание будет уделено созданию безопасной среды для учащихся;

Министерству внутренних дел совместно с местными исполнительными органами рекомендовано составлять реестры аварийно-опасных участков дорог, определить перечень проблем и последовательно их разрешать.

"Также инициирован вопрос о проработке поправок в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", предусматривающих ужесточение ответственности за грубые и неоднократные нарушения ПДД". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Фото: gov.kz

В целом, как подчеркнули в надзорном органе, для снижения аварийности на дорогах выработан ряд других организационных и законодательных мер, направленных на исправление ситуации на дорогах страны.