В Казахстане планируют ужесточить ответственность за грубые и неоднократные нарушения ПДД
Фото: Zakon.kz
Ответственность за грубые и неоднократные нарушения правил дорожного движения планируют ужесточить в Казахстане. Об этом стало известно на заседании Координационного совета РК, которое прошло 28 сентября 2023 года под председательством генпрокурора Берика Асылова, сообщает Zakon.kz.
В ходе обсуждения отмечено, что за последние пять лет в стране зарегистрировано 75 тыс. ДТП, в которых пострадали почти 100 тыс. человек.
"Четверть аварий произошло в результате превышения скоростного режима. Также ДТП совершались из-за нарушений правил дорожного движения, в том числе вождения в состоянии алкогольного опьянения, бесконтрольного выпаса скота. Нередко сами пешеходы становятся виновниками транспортных происшествий. Только в этом году по этой причине совершено 233 ДТП, где погибли 40 человек и получили различные травмы 155", – говорится в сообщении.
Фото: gov.kz
Ситуация усугубляется ненадлежащей дорожной инфраструктурой, особенно на загородных трассах, некачественными дорогами и нелегальными перевозками пассажиров.
К примеру, за длительное время реконструкции участка трассы Караганда – Балхаш (протяженностью 362 км) с 2019 года там произошло 99 ДТП.
"В рамках реализации поручений главы государства необходимо принять комплексные меры по обеспечению дорожной безопасности. Совместно повышать дисциплину вождения, соблюдать принцип нулевой терпимости к любым правонарушениям", – отметил Берик Асылов.
Фото: gov.kz
По итогам обсуждения:
- акимам регионов совместно с профильными министерствами предложено проработать вопросы строительства дополнительных пешеходных переходов, обеспечить установку необходимых дорожных знаков, расширение сети автоматических камер фиксации дорожных правонарушений. Особое внимание будет уделено созданию безопасной среды для учащихся;
- Министерству внутренних дел совместно с местными исполнительными органами рекомендовано составлять реестры аварийно-опасных участков дорог, определить перечень проблем и последовательно их разрешать.
"Также инициирован вопрос о проработке поправок в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", предусматривающих ужесточение ответственности за грубые и неоднократные нарушения ПДД".Пресс-служба Генпрокуратуры РК
Фото: gov.kz
В целом, как подчеркнули в надзорном органе, для снижения аварийности на дорогах выработан ряд других организационных и законодательных мер, направленных на исправление ситуации на дорогах страны.
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