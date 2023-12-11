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В Астане полицейскому порвали форму и обматерили

В Астане полицейскому порвали форму и обматерили Фото: polisia.kz
В столице мужчина порвал форму полицейского и обматерил, сообщает Zakon.kz.

В полицию  ночью поступил вызов от жителя города, который сообщил, что в жилом комплексе неизвестные ведут ремонтные работы и распивают спиртные напитки. На адрес направили наряд патрульной полиции.

"Мужчина вел себя агрессивно и на просьбу предъявить документы начал угрожать. Полицейский призвал его к порядку, однако он продолжал проявлять грубость и ипортил форменное обмундирование полицейского. Затем ударил сотрудника", – рассказали в ДП города. 

По данному факту проводится досудебное расследование.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Ранее он уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее полицейского ударили камнем во время массовой драки в Туркестанской области.

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