В Астане полицейскому порвали форму и обматерили
Фото: polisia.kz
В столице мужчина порвал форму полицейского и обматерил, сообщает Zakon.kz.
В полицию ночью поступил вызов от жителя города, который сообщил, что в жилом комплексе неизвестные ведут ремонтные работы и распивают спиртные напитки. На адрес направили наряд патрульной полиции.
"Мужчина вел себя агрессивно и на просьбу предъявить документы начал угрожать. Полицейский призвал его к порядку, однако он продолжал проявлять грубость и ипортил форменное обмундирование полицейского. Затем ударил сотрудника", – рассказали в ДП города.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Ранее он уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти.
Ранее полицейского ударили камнем во время массовой драки в Туркестанской области.
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