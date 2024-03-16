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Законодательство РК

Пятеро пакистанцев незаконно находились на территории Казахстана

пакистанцы, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 10:07 Фото: polisia.kz
На станции Кокшетау за нарушение миграционного законодательства задержали пятерых граждан Пакистана, сообщает Zakon.kz.

Задержанным 15 марта во время ОПМ "Мигрант" от 21 года до 42 лет, сообщили в полиции.

Они не покидали страну, несмотря на то, что у них истек срок пребывания на территории РК.

Их привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

"Один из иностранцев оштрафован на 15 МРП, материалы остальных правонарушителей направлены в Специализированный суд по административным правонарушениям города Кокшетау для принятия процессуального решения", – рассказали полицейские.
пакистанцы, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 10:07

Фото: polisia.kz

Им грозит административная ответственность вплоть до выдворения за пределы Казахстана с запретом на въезд в страну сроком на пять лет.

Мошенникам не дали "увести" за границу 246 млн тенге казахстанцев: в МВД РК рассказали о результатах борьбы с интернет-мошенничеством.

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