Пятеро пакистанцев незаконно находились на территории Казахстана

На станции Кокшетау за нарушение миграционного законодательства задержали пятерых граждан Пакистана, сообщает Zakon.kz.

Задержанным 15 марта во время ОПМ "Мигрант" от 21 года до 42 лет, сообщили в полиции.

Они не покидали страну, несмотря на то, что у них истек срок пребывания на территории РК.

Их привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

"Один из иностранцев оштрафован на 15 МРП, материалы остальных правонарушителей направлены в Специализированный суд по административным правонарушениям города Кокшетау для принятия процессуального решения", – рассказали полицейские.

Фото: polisia.kz

Им грозит административная ответственность вплоть до выдворения за пределы Казахстана с запретом на въезд в страну сроком на пять лет.

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