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Алматинцу перерезали горло на детской площадке

мужчину убили на детской площадке в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 23:17 Фото: pixabay
В социальной сети распространилась информация о том, что в Алматы на детской площадке недалеко от аэропорта мужчине перерезали горло. Он скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

За комментарием редакция обратилась в пресс-службу ДП города. 

Как выяснилось, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания.

"По предварительной версии, преступление было совершено на почве совместного распития спиртных напитков. Другие обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба ДП города Алматы


Ранее сообщалось, что в Карагандинской области задержали четверых подозреваемых в покушении на убийство.

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