Алматинцу перерезали горло на детской площадке
Фото: pixabay
В социальной сети распространилась информация о том, что в Алматы на детской площадке недалеко от аэропорта мужчине перерезали горло. Он скончался на месте, сообщает Zakon.kz.
За комментарием редакция обратилась в пресс-службу ДП города.
Как выяснилось, по факту убийства возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания.
"По предварительной версии, преступление было совершено на почве совместного распития спиртных напитков. Другие обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба ДП города Алматы
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области задержали четверых подозреваемых в покушении на убийство.
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