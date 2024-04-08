Алматинцу перерезали горло на детской площадке

Фото: pixabay

В социальной сети распространилась информация о том, что в Алматы на детской площадке недалеко от аэропорта мужчине перерезали горло. Он скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

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