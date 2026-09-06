#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
456.56
530.52
5.28
Происшествия

Казахстанца подозревают в убийстве матери

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 06:48 Фото: unsplash
В селе Благовещенка Северо-Казахстанской области расследуют убийство 89-летней местной жительницы. По подозрению в преступлении задержан ее сын, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Петропавловск.news, тело пенсионерки с признаками насильственной смерти было обнаружено 2 сентября 2026 года во дворе жилого дома.

По подозрению в совершении жестокого преступления задержали 66-летнего сына погибшей. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

"Назначен ряд необходимых экспертиз. Специалисты устанавливают все обстоятельства и мотивы произошедшего", – сообщили в Департаменте полиции СКО.

Полиция проводит досудебное расследование. Другие подробности дела не разглашаются.

4 сентября 2026 года стало известно, что в Актобе вынесли приговор 16-летнему подростку, который зарезал мать и тяжело ранил бабушку. Из-за выявленного диагноза "шизофрения" юношу освободили от уголовной ответственности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы задержали в Акмолинской области
17:23, 15 ноября 2025
Подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы задержали в Акмолинской области
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
19:30, 15 января 2026
Муж убил гражданскую жену в Алматинской области
Жителя Жетысуской области подозревают в убийстве родного сына
17:35, 29 сентября 2023
Жителя Жетысуской области подозревают в убийстве собственного сына
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Игровой эпизод в матче КПЛ Каспий - Кайрат
00:50, 06 сентября 2026
Опубликовано видео разгромной победы "Кайрата" над "Каспием" в матче КПЛ
Аламгир Смаков в матче против юношеской команды Фенербахче
00:19, 06 сентября 2026
Сын Самата Смакова принёс "Бешикташу" победу над "Фенербахче"
Дмитрий Попко на турнире Australian Open
23:44, 05 сентября 2026
Теннисист Дмитрий Попко вышел в финал турнира ITF в Сербии
Футболист Окжетпеса празднует победу над Ордабасы
23:15, 05 сентября 2026
Появилось видео сенсационной победы "Окжетпеса" над "Ордабасы" в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: