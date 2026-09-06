Казахстанца подозревают в убийстве матери

В селе Благовещенка Северо-Казахстанской области расследуют убийство 89-летней местной жительницы. По подозрению в преступлении задержан ее сын, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Петропавловск.news, тело пенсионерки с признаками насильственной смерти было обнаружено 2 сентября 2026 года во дворе жилого дома.

По подозрению в совершении жестокого преступления задержали 66-летнего сына погибшей. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

"Назначен ряд необходимых экспертиз. Специалисты устанавливают все обстоятельства и мотивы произошедшего", – сообщили в Департаменте полиции СКО.

Полиция проводит досудебное расследование. Другие подробности дела не разглашаются.

4 сентября 2026 года стало известно, что в Актобе вынесли приговор 16-летнему подростку, который зарезал мать и тяжело ранил бабушку. Из-за выявленного диагноза "шизофрения" юношу освободили от уголовной ответственности.