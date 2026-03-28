Пенсионерка отдала мошенникам 20 млн тенге и продала квартиру в Алматы

Мошенники убедили 71-летнюю Жаннат Кошикову отдать 20 млн тенге и продать квартиру, сообщает Zakon.kz.

Аферисты под видом сотрудников МВД запугали женщину тем, что она может потерять все свои накопления. Поэтому пенсионерка безропотно следовала инструкциям, передает "КТК".

Оказалось, что в прошлом году ей пришло сообщение якобы от бывшей коллеги из педагогического университета. Женщина сообщила, что с пенсионеркой должен выйти на связь юрист вуза. Он действительно позвонил и сообщил: база данных преподавателей была взломана, поэтому Жаннат необходимо связаться с сотрудником МВД, который поможет разобраться в ситуации.

"Сомнений не возникло", – признается пенсионерка.

Лжесотрудник МВД звонил ей по видеосвязи. Мужчина был в форме и даже показал документы. По его указанию пенсионерка сняла в банке все свои сбережения – около 20 млн – и перевела деньги на счет, который ей продиктовали мошенники.

Но на этом аферисты не остановились и убедили бабушку оформить кредит на миллион тенге, а потом их внимание привлекла трехкомнатная квартира в "золотом квадрате" Алматы. Ей даже предоставили риелтора и нотариуса. Квартиру оценили ниже рынка – в 45 млн тенге –и покупатели нашлись сразу. Полученные деньги хозяйка отдала некому инкассатору. Но на этом мошенники не остановились, а продолжили требовать миллионы. Пенсионерка обратилась к родственникам, тогда обман и вскрылся.

Родственники пенсионерки обратились в полицию. Там начали расследование. А между тем новый хозяин уже требует освободить жилплощадь. Он обратился в суд. Говорит, покупал квартиру законно и уже полгода платит за нее ипотеку.

"Квартира стояла за 49 млн. Зашли, посмотрели квартиру. Риелтор сказала, что она уже отдает за 45. Ничего подозрительного мы не видели. Спросили: "Почему продаете?" Сказала, что она хочет к сестре в Астану", – рассказал новый владелец квартиры.

Пока пенсионерка продолжает жить в своем доме. Правда, боится, что ее скоро выселят. Юрист признается, что шансы найти мошенников и вернуть деньги и имущество не велики, поскольку звонки поступали как с казахстанских, так и с иностранных номеров.

В полиции ситуацию пока никак не комментируют. По словам юриста, там завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

