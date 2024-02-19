Полицейские усилили охрану в учебных заведениях Петропавловска
Фото: Zakon.kz
Начальник Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов 19 февраля 2024 года рассказал, почему в учебных заведениях Петропавловска стражи порядка усилили охрану, сообщает Zakon.kz.
Он уточнил, что по ложным сообщениям об акте терроризма в школах Петропавловска полицией начато досудебное расследование.
"Устанавливаются лица, причастные к ложным сообщениям об акте терроризма в школах Петропавловска. Одновременно приняты необходимые меры по обеспечению безопасности и усилению охраны в учебных заведениях; утверждена расстановка сил и средств личного состава во всех учебных заведениях областного центра", – рассказал Айдын Кабдулдинов.
Начальник ДП СКО напомнил, что ранее аналогичные сообщения поступали в другие регионы Казахстана из соседнего государства.
"Данная ситуация находится под моим личным контролем. Призываем население не поддаваться тревожным настроениям и доверять только официальным источникам информации".Айдын Кабдулдинов
5 февраля 2024 года вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал участившиеся угрозы о терактах в школах Казахстана.
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