Полицейские усилили охрану в учебных заведениях Петропавловска

Начальник Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов 19 февраля 2024 года рассказал, почему в учебных заведениях Петропавловска стражи порядка усилили охрану, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что по ложным сообщениям об акте терроризма в школах Петропавловска полицией начато досудебное расследование.

"Устанавливаются лица, причастные к ложным сообщениям об акте терроризма в школах Петропавловска. Одновременно приняты необходимые меры по обеспечению безопасности и усилению охраны в учебных заведениях; утверждена расстановка сил и средств личного состава во всех учебных заведениях областного центра", – рассказал Айдын Кабдулдинов.

Начальник ДП СКО напомнил, что ранее аналогичные сообщения поступали в другие регионы Казахстана из соседнего государства.

"Данная ситуация находится под моим личным контролем. Призываем население не поддаваться тревожным настроениям и доверять только официальным источникам информации". Айдын Кабдулдинов

5 февраля 2024 года вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал участившиеся угрозы о терактах в школах Казахстана.