Жестокое убийство продавщицы в Сарани: озвучен мотив

Полиция Карагандинской области назвала мотив убийства продавца магазина в Сарани, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали ранее в пресс-службе ДП региона, в результате оперативных мероприятий по факту убийства 27-летней жительницы города сотрудники полиции задержали 50- летнего подозреваемого.

"Следственной группой ДП Карагандинской области он взят под стражу. Установлено, что мотивом подозреваемого, побудившего к совершению тяжкого преступления, являются деньги. Мужчина попытался с применением насилия и угрожая ножом завладеть кассой магазина. Однако продавец оказала сопротивление, во время чего ей были нанесены ножевые ранения, от которых она скончалась", – рассказали в ДП.

Орудие преступления – нож изъят.

По факту убийства была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции города и области. Раскрытие и расследование незамедлительно было взято на контроль руководства ДП и прокуратуры области.

22 января в соцсетях появились кадры из магазина, на которых продавец вступила в схватку с вооруженным грабителем и была убита. По данным местных СМИ, женщину звали Гульстан, ей было 27 лет. У нее было двое детей.

