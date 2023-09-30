Девочка помогла спасти отца от самоубийства в Шымкенте

Девочка сообщила сотрудником пожарной части о том, что ее отец намеревается покончить с собой, чес спасла жизнь мужчине, сообщает Zakon.kz.

Поздним вечером 28 сентября в пожарную часть №2 города Шымкент прибежала девочка. Она рассказала сотрудникам об отце, который забрался на крышу пятиэтажки и собирается прыгать, передает Otyrar.

Ребенок просила пожарных спасти отца.

"Начальник Марлен Сейлбек вместе с пожарным Уалиханом Жусуп быстро выехали на место происшествия, вовремя спасли мужчину 1980 года рождения, который пытался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с 5-го этажа", – рассказали в пресс-службе ДЧС мегаполиса.

Спасатели провели с мужчиной беседу, сообщили в ведомстве. После инцидента он вернулся домой.

Ранее Муслим Хасенов, PhD по юриспруденции, ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, заявил, что уголовные дело по фактам суицидов нужно возбуждать по умолчанию, без заявления от близких родственников.