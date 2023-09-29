Уголовные дела о суицидах без заявлений предложили возбуждать в Казахстане

Муслим Хасенов, PhD по юриспруденции, ассоциированный профессор Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева, заявил, что уголовные дело по фактам суицидов нужно возбуждать по умолчанию, без заявления от близких родственников, сообщает Zakon.kz.

Тему суицидов профессор затронул в рамках дискуссии о безопасности детей в Мажилисе. По его словам, детские суициды имеют высокую латентность и часто – невыясненные причины.

"Я проанализировал за восемь лет всю статистику и пришел к достаточно шокирующим выводам. Ежегодно в Казахстане в среднем 172 ребенка совершают акты суицида. А количество попыток суицида среди несовершеннолетних достигает 350 случаев в год. То есть это 527 конкретных фактов суицидальности среди детей. Но если мы посмотрим, сколько же дел возбуждается по ст. 105 "Доведение до самоубийства" УК РК, то мы будем обескуражены. Потому что таких дел в год всего регистрируется около 40. Не более 25%. А если взять вместе с попытками суицидов, то эта доля составляет 8%. Получается, по остальным 77% случаям детского суицида даже не возбуждаются досудебные расследования и не регистрируются в ЕРДР". Муслим Хасенов

Причины такой ситуации, по его словам, чисто юридические. Формально само по себе проявление суицида не является уголовным правонарушением. Соответственно, формально такие факты не являются поводом к началу досудебного расследования согласно ст. 180 УПК РК. Для открытия следствия должно быть либо заявление физлица, либо сообщение должностного лица, либо явка с повинной, либо сообщение в СМИ или рапорт должностного лица.

"Но мы все понимаем, что суицид – это абсолютно ненормальное явление, неестественная смерть, даже насильственная. Мы не должны упрощенно воспринимать суицид как добровольный уход из жизни, особенно, если это касается ребенка. Потому что это очень циничный и опасный подход. И мы должны понимать, что у любого суицида, особенно детского, есть причины, когда человек, особенно ребенок, доведен до отчаяния и, помимо внутренних психологических факторов, есть внешние. И в науке уголовного права уже сформировалось понятие "криминальный суицид". Это такое самоубийство, причиной которого выступает внешнее негативное воздействие физического, психического, информационного характера". Муслим Хасенов

Правовая статистика в Казахстане говорит, что 40% всех детских суицидов имеет неустановленные причины. Это, по словам Муслима Хасенова, серьезный сигнал. Однако как установить причины, если нет расследования?

"Если нет расследования, сбора доказательств, практически невозможно установить и вину, виновных привлечь к ответственности. Есть и факты, когда родственники лиц, совершивших суицид, по каким-то причинам не подают заявление, либо отказываются от возбуждения – ввиду страха, подкупа либо просто нежелания в силу трагических обстоятельств. Важно понимать, что уголовный процесс располагает всем необходимым инструментарием для выяснения всех причин. Предлагается внести в ст. 180 УПК РК дополнение, что факт суицида должен быть поводом к началу досудебного расследования, потому что каждый факт мы должны расследовать. Только так мы можем разобраться в истинных причинах и при необходимости выявлять виновных". Муслим Хасенов

Руководитель фонда "НеМолчи.Kz" Дина Смаилова считает, что нужно активнее работать с детьми, которые пытались покончить жизнь самоубийством. По словам общественницы, подростки идут на отчаянный шаг из-за недопонимания со стороны родителей, школьного буллинга и пережитого сексуального насилия.