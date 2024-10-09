Расследование самоубийства девочки под Астаной вывело на южнокорейский комикс

Прокуроры Акмолинской области выяснили, какой информацией интересовалась девочка, покончившая с собой в поселке Жибек Жолы, сообщает Zakon.kz.

По данным Прокуратуры региона, как выяснилось, 14-летняя несовершеннолетняя незадолго до самоубийства в Интернете просматривала материал о шести способах простых узлов и Манхву – инструкцию по перерождению.

"Манхва – это популярный южнокорейский комикс, который отражает корейскую культуру, традиции и образ мышления. Связь между манхвой и реинкарнацией заключается в том, что эта концепция предоставляет возможность персонажам возродиться в новом теле, в параллельном мире или заново прожить свою жизнь в прошлом. Персонаж манхвы Who Made Me a Princess реинкарнирует в тело принцессы из романа и пытается изменить свою судьбу, чтобы избежать трагического конца", – рассказали в надзорном органе.

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"В связи с наличием признаков пропаганды самоубийства, 8 октября прокуратурой Аршалынского района начато досудебное расследование по ст. 313-1 Уголовного кодекса", – сообщил прокурор Акмолинской области Руфат Куттуков.

Расследование уголовного дела поручено специальному прокурору, ход следствия взят на контроль. Иная информация, в соответствии требованиями ст.201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.





"В целях предотвращения подобных фактов призываем родителей (опекунов) осуществлять контроль за использованием детьми гаджетов, не только ограничивая по времени их использования, но и проверяя тематику запросов", – просят в прокуратуре.

1 октября в поселке Жибек Жолы под Астаной повесилась девочка.

7 октября генпрокурор РК Берик Асылов заявил, что за пропаганду самоубийства в интернете прокуратурой начато три досудебных расследования.