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Законодательство РК

Расследование самоубийства девочки под Астаной вывело на южнокорейский комикс

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:16 Фото: unsplash
Прокуроры Акмолинской области выяснили, какой информацией интересовалась девочка, покончившая с собой в поселке Жибек Жолы, сообщает Zakon.kz.

По данным Прокуратуры региона, как выяснилось, 14-летняя несовершеннолетняя незадолго до самоубийства в Интернете просматривала материал о шести способах простых узлов и Манхву – инструкцию по перерождению.

"Манхва – это популярный южнокорейский комикс, который отражает корейскую культуру, традиции и образ мышления. Связь между манхвой и реинкарнацией заключается в том, что эта концепция предоставляет возможность персонажам возродиться в новом теле, в параллельном мире или заново прожить свою жизнь в прошлом. Персонаж манхвы Who Made Me a Princess реинкарнирует в тело принцессы из романа и пытается изменить свою судьбу, чтобы избежать трагического конца", – рассказали в надзорном органе.

Сегодня эксперты выясняют возможное влияние теории 25-го кадра на поведение человека, которое заставляет выполнять какие-либо действия.

"В связи с наличием признаков пропаганды самоубийства, 8 октября прокуратурой Аршалынского района начато досудебное расследование по ст. 313-1 Уголовного кодекса", – сообщил прокурор Акмолинской области Руфат Куттуков.

Расследование уголовного дела поручено специальному прокурору, ход следствия взят на контроль. Иная информация, в соответствии требованиями ст.201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.


"В целях предотвращения подобных фактов призываем родителей (опекунов) осуществлять контроль за использованием детьми гаджетов, не только ограничивая по времени их использования, но и проверяя тематику запросов", – просят в прокуратуре. 

1 октября в поселке Жибек Жолы под Астаной повесилась девочка

7 октября генпрокурор РК Берик Асылов заявил, что за пропаганду самоубийства в интернете прокуратурой начато три досудебных расследования. 

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