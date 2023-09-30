Офицеры Нацгвардии получили ранения на стрельбище в Жамбылской области
Фото: freepik
25 сентября на учебном полигоне "Айша-Биби" в Жамбылской области во время учений три офицера Нацгвардии получили ранения, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел во время учебной стрельбы.
"В результате нарушения мер безопасности три офицера получили легкие ранения ног. Военнослужащие госпитализированы в лечебное учреждение города Тараз. В настоящее время состояние удовлетворительное, жизненно важные органы не задеты", – сообщили в пресс-службе Национальной гвардии.
Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
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