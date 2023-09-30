Офицеры Нацгвардии получили ранения на стрельбище в Жамбылской области

Фото: freepik

25 сентября на учебном полигоне "Айша-Биби" в Жамбылской области во время учений три офицера Нацгвардии получили ранения, сообщает Zakon.kz.

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