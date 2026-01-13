#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Происшествия

Военнослужащий получил огнестрельное ранение на полигоне Нацгвардии

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 19:04 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Казахстана получил касательное огнестрельное ранение левой ноги во время учебных стрельб на полигоне воинской части 5571, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Регионального командования "Онтустік" Нацгвардии РК, инцидент произошел 13 января 2026 года около 15:05 в ходе плановых занятий по боевой подготовке.

Ранение было получено в результате нарушения мер безопасности – военнослужащий допустил касательное огнестрельное саморанение из автомата АК-74.

На месте пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его в экстренном порядке госпитализировали в городскую больницу Конаева. Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится служебное расследование.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Солдат срочной службы скончался от остановки сердца в Шымкенте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Военнослужащий получил ранение на учениях в Жезказгане
19:22, 13 сентября 2024
Военнослужащий получил ранение на учениях в Жезказгане
В Алматинской области военнослужащий получил ранение на полигоне
17:55, 17 сентября 2024
В Алматинской области военнослужащий получил ранение на полигоне
Офицеры Нацгвардии получили ранения на стрельбище в Жамбылской области
15:14, 30 сентября 2023
Офицеры Нацгвардии получили ранения на стрельбище в Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: