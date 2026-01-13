Военнослужащий получил огнестрельное ранение на полигоне Нацгвардии

Военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Казахстана получил касательное огнестрельное ранение левой ноги во время учебных стрельб на полигоне воинской части 5571, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Регионального командования "Онтустік" Нацгвардии РК, инцидент произошел 13 января 2026 года около 15:05 в ходе плановых занятий по боевой подготовке.

Ранение было получено в результате нарушения мер безопасности – военнослужащий допустил касательное огнестрельное саморанение из автомата АК-74.

На месте пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его в экстренном порядке госпитализировали в городскую больницу Конаева. Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится служебное расследование.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Солдат срочной службы скончался от остановки сердца в Шымкенте.