Грузовик загорелся на территории АЗС в Алматы

В Алматы 3 октября 2023 года на территории автомобильной заправочной станции произошел пожар – загорелся грузовик. Благо, водитель успел отъехать от АЗС, благодаря чему удалось предотвратить трагедию, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале kris_p_almaty_official.

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в городском департаменте по ЧС, пожарные предотвратили взрыв рядом с заправкой.

"3 октября в 11:14 поступило сообщение о пожаре в Турксибском районе (ул. Бурундайская, около дома 79В). Пожарные расчеты в составе 13 человек, двух единиц техники обнаружили горение открытым пламенем кузова грузовой автомашины марки "ГАЗ 47-532 112" на площади 4 кв. м. К этому времени водитель успел машину откатить от АЗС". Пресс-служба ДЧС Алматы

По данным ведомства, в грузовом авто находились бочки с ГСМ.

"Водитель из-за боязни взрыва оставил авто заведенным, отойдя на безопасное расстояние. Пожарные эвакуировали с горящей машины пять пустых бочек, однако следующиетри бочки были действительно с ГСМ. Пожар ликвидирован в 11:35, на тушение и на охлаждение поданы стволы с пеной ГПС 600 и водой, тем самым предотвращен взрыв". Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве заверили, что жертв и пострадавших нет.

"Предварительная причина – короткое замыкание в кунге авто. Уважаемые автовладельцы, важно иметь огнетушитель в авто и своевременно перезаряжать его", – добавили в пресс-службе ДЧС Алматы.

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