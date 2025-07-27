Грузовики загорелись на территории ТОО в Актобе
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Автомобильные покрышки и два грузовика вспыхнули на территории одного из ТОО в Актобе, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, пожар случился в районе шоссе Курсантское.
"Оперативно прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар на площади 70 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – рассказали в министерстве.
Ранее спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов во время пожара дома в Костанайской области.
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