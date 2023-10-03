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Полицейские займутся расследованием нападения на лесника

Полицейские займутся расследованием нападения на лесника Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Алматы прокомментировали случай нападения на лесника Иле-Алатауского национального парка, сообщает Zakon.kz

Как отметили в полиции, данный факт зарегистрирован и расследуется Управлением полиции Медеуского района по ст.293 УК РК.

"В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления", - говорится в сообщении ДП.

Ранее сообщалось, что 29 сентября жестко избили инспектора Иле-Алатауского национального парка. Об этом в соцсетях рассказала его сестра. По ее словам, инцидент произошел вечером 29 сентября на территории Иле-Алатауского национального парка.

"Четверо неизвестных лиц напали на инспектора Каменского лесничества Медеуского филиала, когда тот пытался воспрепятствовать их незаконному проникновению на территорию нацпарка. Злоумышленники на автомашине Toyota Land Cruiser, черного цвета (покраски Раптор), пытались вырвать закрытый шлагбаум, в ущелье "Мокрый ключ", с помощью буксирного троса", – говорится в сообщении. 

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