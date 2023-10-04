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Жители Шымкента помогли незнакомцу и случайно стали соучастниками кражи

Жители Шымкента помогли незнакомцу и случайно стали соучастниками кражи Фото: pixabay
В неловкую ситуацию попали несколько молодых людей из Шымкента. Они помогли незнакомцу, который попросил их вытащить на дорогу скутер, и случайно оказались замешаны в преступлении, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 4 октября, в управление полиции Абайского района с заявлением о краже скутера обратился местный житель. Он рассказал, что кто-то угнал его транспортное средство ночью, когда скутер был припаркован во дворе.

Полицейские провели расследование и по камерам видеонаблюдения установили подозреваемого. Они выяснили, что совершить кражу, сами того не зная, помогли случайные прохожие.

"Выяснилось, что злоумышленник попросил прохожих парней помочь подтолкнуть и вытащить на дорогу "свой сломавшийся" скутер. Далее мотороллер до дома, расположенного в двух километрах от этого места, он протащил один. Похищенный транспорт изъят и возвращен законному владельцу. По факту проводится расследование по статье 188 Уголовного кодекса РК", – рассказал следователь Мухтархан Дуйсенбаев.

Ранее сообщалось, что житель Шымкента украл из магазина обувь и игрушки на 7,5 млн тенге.

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