Спасатели помогли водителю выбраться из снежного плена
Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС помогли водителю легкового автомобиля, который оказался в снежном заносе на полевой дороге, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, инцидент произошел в 5 км от села Журавлевка района имени Беимбета Майлина Костанайской области.
"Прибывшие на вызов водителя спасатели оперативно отбуксировали застрявшее транспортное средство на расчищенный участок дороги. Путник не пострадал и продолжил путь самостоятельно", – отмечается в сообщении.
МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности при передвижении в зимний период и быть готовыми к возможным неблагоприятным условиям на дорогах.
Ранее сообщалось, что КНБ задержали религиозных радикалов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области.
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