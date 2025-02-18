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Происшествия

Спасатели помогли водителю выбраться из снежного плена

Спасатели помогли водителю выбраться из снежного плена, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 18:27 Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС помогли водителю легкового автомобиля, который оказался в снежном заносе на полевой дороге, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, инцидент произошел в 5 км от села Журавлевка района имени Беимбета Майлина Костанайской области.
"Прибывшие на вызов водителя спасатели оперативно отбуксировали застрявшее транспортное средство на расчищенный участок дороги. Путник не пострадал и продолжил путь самостоятельно", – отмечается в сообщении.
МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности при передвижении в зимний период и быть готовыми к возможным неблагоприятным условиям на дорогах.

Ранее сообщалось, что КНБ задержали религиозных радикалов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области.
Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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