Пожарные предотвратили масштабный взрыв на газовой АЗС в центре Петропавловска

Крупный пожар произошел на газозаправочной станции ТОО "Алам Газ", расположенной в центре Петропавловска. Пламя, которое моментально охватило металлическую цистерну с газом, шокировало очевидцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заправка расположена на одной из магистральных улиц Петропавловска с интенсивным движением.

"В 11:20 оперативному дежурному департамента по ЧС СКО поступило сообщение о возгорании газозаправочной машины на газовой АЗС, расположенной по улице Жамбыла. Первые подразделения прибыли на место через две минуты. В тушении пожара задействовали девять единиц техники и 43 человека личного состава ДЧС СКО. Привлекли сотрудников скорой медицинской помощи. Место пожара оцепили сотрудники полиции. В 11:40 пожар локализовали. Приняты меры по предотвращению взрыва и повторного возгорания, по недопущению чрезвычайной ситуации", – рассказал Ерик Сарыбаев, начальник департамента ДЧС СКО.





Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В первую очередь перед пожарными стояла задача не допустить взрыва в автоцистерне, наполненной автогазом. В ЗИЛе-газовозе находилось 5 м³ топлива.



"Прибыв на место, пожарные оперативно приняли меры по закрытию газозаправляющей машины. Площадь пожара на металлической емкости составила 20 м². Оперативными действиями пожарных огонь локализовали за 20 минут". Ерик Сарыбаев, начальник департамента ДЧС СКО





Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Взрыва автоцистерны удалось не допустить, предотвратив массовые жертвы. Также пожарные смогли защитить близлежащие постройки от возгорания.



В результате происшествия пострадал водитель горящей автоцистерны. 65-летнего мужчину госпитализировали с тяжелыми ожогами 70-80% тела.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Пациента госпитализировали в Многопрофильную городскую больницу Петропавловска. Состояние тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь человека", – сообщил Салимхан Сабитов, пресс-секретарь управления здравоохранения акимата СКО.

Причины произошедшего выясняют, ущерб устанавливают. На месте пожара работают полицейские и эксперты-криминалисты.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В начале сентября алматинские пожарные спасли от взрыва кафе, банк и жилые дома.

