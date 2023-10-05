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Головой о доску: действия учителя возмутили Казнет

Головой о доску: действия учителя возмутили Казнет Фото: pixabay
В Акмолинской области учитель била школьника головой о доску. Об этом случае стало известно из социальных сетей: видео активно рассылают пользователи Казнета, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в Telegram-канале Qazaqstan_live, такая ситуация произошла в школе Иманжусипа Кутпанулы Аршалинского района Акмолинской области.

А мальчика, как отмечает автор, избили за то, что он обернулся и попросил ручку.

На кадрах учительница подходит к школьнику, сидящему за партой, отводит его к доске с вопросом "Чем ты занимаешься?" и несколько раз ударяет его головой о доску.

В пресс-службе Управления образования Акмолинской области отреагировали на этот видеоролик и отметили, что предоставят развернутый комментарий позже.

А пока известно, что в населенный пункт выехала комиссия из отдела образования, которая приступила к работе для выяснения всех обстоятельств.

Примечательно, что сегодня, 5 октября 2023 года, в Казахстане отмечают День учителя.

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