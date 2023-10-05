О состоянии детей, подвергшихся насилию, рассказала Ажар Гиният

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о том, в каком состоянии сейчас находятся дети, подвергшиеся сексуализированному насилию – семилетнего мальчика и трехлетних сестер-близнецов из Алматинской области, передает Zakon.kz.

Об министр рассказала на брифинге в СЦК 5 октября.

"Сегодня состояние детей средней тяжести. Они находятся под наблюдением медицинских работников. При поступлении этих детей было определено медиками, что были насильственные действия со стороны взрослых. Дети обследованы, своевременно в приемном отделении были поставлены в известность правоохранительные органы. Сегодня угрожающих жизни детей моментов нет". Ажар Гиният

По словам министра, дети находятся под наблюдением врачей. Также им оказывают психологическую помощь. Из-за того, что у детей были травмы органов, медики провели ряд оперативных вмешательств.

Время лечения детей будет зависеть от полученных травм, сложности операции и от психологической реабилитации.

2 октября мама первоклассника из элитной школы в Алматы заявила о подозрениях, что ее сын подвергся сексуализированному насилию. По этому случаю начато расследование.

В Алматинской области 5 октября задержали жену 40-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании трехлетних девочек-близнецов. Подозреваемый также задержан.

