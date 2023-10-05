Вспышка очень заразной болезни произошла в Актюбинской области

Вспышку заразного заболевания, которое может передаваться от животных человеку, выявили среди скота в селе Садовое близ Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает газета "Диапазон" 5 октября, в селе Садовое Актюбинской области ввели 20-дневный карантин. В населенном пункте произошла вспышка оспы овец и коз, которая может быть опасна и для человека.

По информации издания, о признаках болезни еще на прошлой неделе рассказал скотник, который обнаружил двух больных овец. У животных были оспинки на слизистой оболочке рта, их лихорадило. В областной ветеринарной лаборатории подтвердили диагноз.





"Заболевание очень заразное, им может заразиться и человек, поэтому в жилом массиве Садовое будет установлен карантин. Специалисты проведут дезинфекцию и вакцинацию. Кроме двух овец, пока другого больного скота нет. В период карантина из жилого массива нельзя вывозить и завозить туда скот и фураж. Карантин продлится 20 дней. Мясо вакцинированного скота нельзя употреблять 14 дней после прививки", – сообщил "Диапазону" Бердимурат Бекжанов, заместитель руководителя управления ветеринарии Актюбинской области.

Ранее в селе Ушкарасу Акмолинской области объявили карантин из-за 12 случаев заражения сибирской язвой.