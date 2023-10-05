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Два туристических автобуса столкнулись в Алматинской области

Два туристических автобуса столкнулись в Алматинской области Фото: социальные сети
Крупная авария произошла в Алматинской области по дороге к озеру Каинды – лоб в лоб врезались два автобуса, заполненные пассажирами-туристами, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, на месте трагедии погиб один человек. Еще 28 участников происшествия получили различные травмы. Об этом сообщает Первый канал Евразия.

Как стало известно, авария произошла вечером 5 октября. На дороге, ведущей к популярному туристическому месту отдыха, озеру Каинды, столкнулись два автобуса. Один, судя по фото с места события, перевернулся.

В полиции обещали предоставить полную информацию позднее.

Ранее стало известно, что 53-летний мужчина скончался от полученных травм после наезда на него автомобиля Mazda на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.

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Мария Мельникова
ДП Алматы Алматинская область
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