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Мужчина погиб под колесами авто на трассе в Жетысуской области

Мужчина погиб под колесами авто на трассе в Жетысуской области Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
53-летний мужчина скончался от полученных травм после наезда на него автомобиля Mazda на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Смертельная авария произошла минувшей ночью. Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Жетысуской области, мужчина погиб под колесами автомобиля, которым управляла 45-летняя женщина.

От полученных травм пострадавший мужчина скончался на месте. Причины случившегося выясняют сотрудники полиции.

Ранее начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров выступил с заявлением по поводу гибели 13-летнего подростка в ДТП с электросамокатом.

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Мария Мельникова
Жетысуская область
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