Мужчина погиб под колесами авто на трассе в Жетысуской области

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

53-летний мужчина скончался от полученных травм после наезда на него автомобиля Mazda на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

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