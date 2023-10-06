Двое в реанимации: врачи рассказали о пострадавших при крупном ДТП по дороге в Каинды
Четверым пострадавшим в результате автомобильной аварии врачи сделали операцию. Еще двое по-прежнему находятся в реанимации.
"Одна пациентка с ЗЧМТ госпитализирована на консервативное лечение. Особое внимание необходимо двум пациентам: один – с множественными закрытыми переломами голени слева, другой – с подвертельным переломом справа. Они находятся в реанимации, их готовят к операции. Состояние всех пациентов стабильное", – сообщили в пресс-службе областной многопрофильной больницы.
Крупная авария произошла 5 октября в Алматинской области по дороге к озеру Каинды. На месте трагедии погибла 36-летняя пассажирка, шестерых человек госпитализировали.
Как рассказали в областном управлении здравоохранения, среди пострадавших 20 женщин и 14 мужчин.
По данным начальника Департамента полиции Алматинской области Бауржана Аленова, 47-летний водитель автобуса, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автотранспортом "УАЗ" под управлением гражданина О. 1997 г. р.
Данный факт был зарегистрирован в ОП Кегенского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статье 345 ч. 3 УК РК.