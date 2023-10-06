Двое в реанимации: врачи рассказали о пострадавших при крупном ДТП по дороге в Каинды

Врачи Алматинской многопрофильной клинической больницы сообщили о состоянии пострадавших в результате ДТП, которое произошло 5 октября 2023 года в Алматинской области по дороге к озеру Каинды. Лоб в лоб столкнулись два автобуса, заполненные пассажирами-туристами, сообщает Zakon.kz.

Четверым пострадавшим в результате автомобильной аварии врачи сделали операцию. Еще двое по-прежнему находятся в реанимации.

"Одна пациентка с ЗЧМТ госпитализирована на консервативное лечение. Особое внимание необходимо двум пациентам: один – с множественными закрытыми переломами голени слева, другой – с подвертельным переломом справа. Они находятся в реанимации, их готовят к операции. Состояние всех пациентов стабильное", – сообщили в пресс-службе областной многопрофильной больницы.

Крупная авария произошла 5 октября в Алматинской области по дороге к озеру Каинды. На месте трагедии погибла 36-летняя пассажирка, шестерых человек госпитализировали.

Как рассказали в областном управлении здравоохранения, среди пострадавших 20 женщин и 14 мужчин.

По данным начальника Департамента полиции Алматинской области Бауржана Аленова, 47-летний водитель автобуса, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автотранспортом "УАЗ" под управлением гражданина О. 1997 г. р.

Данный факт был зарегистрирован в ОП Кегенского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статье 345 ч. 3 УК РК.