Подробности смертельной аварии на горной дороге в Каинды рассказали в полиции

Начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов рассказал подробности смертельной аварии на дороге к озеру Каинды. При столкновении погибла пассажирка, еще шесть человек госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 5 октября в 14:40 на территории Сатинского сельского округа Кегенского района, по горной автодороге "Кайынды-Саты", на девятом километре. Об этом в своем аккаунте рассказал Бауржан Аленов.

"47-летний водитель автобуса, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автотранспортом "УАЗ", под управлением гражданина О 1997 года рождения. Данный факт был зарегистрирован в ОП Кегенского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.345 ч.3 УК РК", – сообщил начальник полиции Алматинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия, 36-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, шесть человек с различными ранами госпитализированы в ближайшую больницу.

Ранее стало известно, что лобовое столкновение произошло на дороге, ведущей к популярному туристическому месту отдыха, озеру Каинды.